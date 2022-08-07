«Барселона» решила избавиться от одного из звёздных игроков

Руководство каталонской «Барселоны» планирует избавиться от одного из звездных нападающих, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Фото: Reuters Reuters

Как стало известно Managing Barca, в шорт-лист «на выход» попали два форварда. Речь идет о голландце Мемфисе Депае и габонце Пьере-Эмерике Обамеянге.

Стоит отметить, что интерес к обоим футболистам проявляет лондонский «Челси», который испытывает нехватку качественных центрфорвардов.