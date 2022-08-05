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27 минут назад

Следователи изучают подозрительную желтую карточку хавбека «Арсенала», полученную в игре с «Лидсом»

Матч ТВ

Желтая карточка, полученная полузащитником лондонского «Арсенала» Гранитом Джакой в матче чемпионата Англии против «Лидса» в прошлом сезоне, попала под подозрение правоохранительных органов в Великобритании, сообщает Daily Mail.

Следователи изучают подозрительную желтую карточку хавбека «Арсенала»
Фото: ReutersReuters

Встреча состоялась 18 декабря прошлого года на поле «Лидса» и завершилась со счетом 4:1 в пользу «канониров». Арбитр показал Джаке предупреждение в конце игры за затяжку времени. Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование в связи с повышенным объемом ставок на желтую карточку игрока сборной Швейцарии.

Информация по данному делу была передана Национальному агентству по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), которое обнаружило доказательства того, что значительные суммы на данный матч ставились в криптовалюте, в том числе в Албании. Агентство также изучает утверждения о том, что нападающий Албан Юсуфи, который в 2017 году был отстранен на пять лет за причастности к договорным матчам в Швеции, заработал большую сумму денег, сделав ставку на Джаку.

Никаких предположений о правонарушении со стороны футболиста нет, пока неясно, кто может быть замешан в возможном заговоре. «Арсенал» и FA в четверг отказались от комментариев по этой теме.

Футбол,
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