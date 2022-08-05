Женская сборная России сохранила 24-ю строчку в рейтинге ФИФА

Женская сборная России сохранила 24-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба организации.

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У российской команды 1 717 очков. Лидером мирового рейтинга является сборная США, на счету которой 2 111 очков. Второе место занимает команда Германии (2 059), тройку лучших замыкают шведки (2 050). Победившая на чемпионате Европы сборная Англии поднялась с восьмой на четвертую строчку (2 039). В финале континентального первенства сборная Англии обыграла немок со счетом 2:1 в дополнительное время.

Последним матчем, который провела сборная России, была товарищеская встреча 22 февраля против команды Бельгии. Основное время игры завершилось вничью со счетом 0:0, в серии послематчевых пенальти сильнее оказались бельгийки - 7:6.

2 мая стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил женскую сборную России к участию в чемпионате Европы 2022 года. В отборочном турнире россиянки заняли второе место в группе, а в стыковых матчах обыграли команду Португалии (1:0, 0:0), пробившись в финальную стадию. На групповой стадии российская команда должна была сыграть со сборными Швейцарии, Нидерландов и Швеции.