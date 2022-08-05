«Рома» хочет продать Шомуродова ради подписания Белотти

Узбекский нападающий Эльдор Шомуродов по-прежнему близок к уходу из «Ромы». Римский клуб намерен совершить несколько продаж, чтобы выделить средства на подписание экс-форварда «Торино» Андреа Белотти , информирует журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, Шомуродов перейдёт в «Болонью». Уход Эльдора позволит «Роме» разгрузить зарплатную ведомость, чтобы подписать Андреа Белотти, который хочет получать € 3 млн в год.

Эльдор Шомуродов покинул «Ростов» в октябре 2020 года, перейдя в итальянский клуб «Дженоа» за € 9 млн, а через год оказался в «Роме» за € 18 млн. Под руководством Жозе Моуринью нападающий провёл 40 встреч во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами.