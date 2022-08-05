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27 минут назад

"Челси" объявил о подписании контракта с футболистом Кукурельей

ТАСС

Испанский защитник Марк Кукурелья подписал контракт с английским футбольным клубом "Челси". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба команды.

«Челси» подписал контракт с воспитанником «Барселоны»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кукурелья перешел в "Челси" из английского "Брайтона". Срок соглашения составил шесть лет, сумма контракта не разглашается.

"Я очень счастлив. Для меня это отличная возможность присоединиться к одному из лучших клубов мира, и я буду усердно работать, чтобы быть здесь счастливым и помогать команде", - сказал Кукурелья.

"Марк - элитный защитник, доказавший свою эффективность в чемпионате Англии, и он еще больше усилит нашу команду в новом сезоне. Мы продолжаем работать на поле и за его пределами, и мы рады, что Марк будет частью настоящего и будущего в "Челси", - сказал владелец команды Тодд Бели.

Кукурелье 24 года, он является воспитанником "Эспаньола" и "Барселоны", также выступал за испанские "Эйбар" и "Хетафе", в "Брайтон" перешел в 2021 году. В составе сборной Испании он стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

В прошлом сезоне "Челси" занял третье место в чемпионате Англии. Предстоящий чемпионат команда начнет 6 августа гостевым матчем против "Эвертона".

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