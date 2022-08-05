УЕФА наказал "Фенербахче" за кричалки с именем Путина

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил венгерскому "Ференцварошу" продавать билеты для своих болельщиков на следующий гостевой матч в рамках еврокубков за проявление расизма во время ответной встречи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с братиславским "Слованом". Об этом в пятницу сообщает пресс-служба УЕФА.

Фото: © EPA-EFE/SEDAT SUNA © EPA-EFE/SEDAT SUNA

Встреча прошла 27 июля и завершилась победой "Ференцвароша" со счетом 4:1. Команда Станислава Черчесова вышла в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где в первом матче на выезде сыграла вничью с азербайджанским "Карабахом" (1:1). Ответная игра состоится 9 августа в Будапеште.