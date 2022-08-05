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39 минут назад

УЕФА наказал "Фенербахче" частичным закрытием трибун на один домашний матч в еврокубках

ТАСС

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил венгерскому "Ференцварошу" продавать билеты для своих болельщиков на следующий гостевой матч в рамках еврокубков за проявление расизма во время ответной встречи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с братиславским "Слованом". Об этом в пятницу сообщает пресс-служба УЕФА.

УЕФА наказал "Фенербахче" за кричалки с именем Путина
Фото: © EPA-EFE/SEDAT SUNA© EPA-EFE/SEDAT SUNA

Встреча прошла 27 июля и завершилась победой "Ференцвароша" со счетом 4:1. Команда Станислава Черчесова вышла в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где в первом матче на выезде сыграла вничью с азербайджанским "Карабахом" (1:1). Ответная игра состоится 9 августа в Будапеште.

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Также "Ференцварош" наказан частичным закрытием трибун на один домашний матч еврокубков. Клуб должен закрыть на домашнем стадионе не менее 1 000 мест. За проявление расизма, использование пиротехнических средств, бросание посторонних предметов и блокировку выходов болельщиками на матче со "Слованом" "Ференцварош" оштрафован в общей сложности на 79 тыс. евро.

Футбол,Станислав Черчесов,Владимир Путин,Слован,УЕФА,
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