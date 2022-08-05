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1 час назад

УЕФА наказал "Ференцварош" Черчесова за поведение фанатов в матчах Лиги чемпионов

Газета.Ruиещё 4

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал венгерский клуб «Ференцварош» за поведение болельщиков во встречах со «Слованом» в квалификации Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

УЕФА наказал "Ференцварош" Черчесова
Фото: ReutersReuters

Венгерский клуб оштрафован на € 79 тыс за проявление расизма со стороны фанатов, а также за использование пиротехники и бросание посторонних предметов. Также УЕФА принял решение о запрете продавать билеты болельщикам «Ференцвароша» на следующем гостевом мачте. Кроме того, «Ференцварош», главным тренером которого является российский специалист Станислав Черчесов, наказан частичным закрытием трибун на один матч. На следующем домашнем матче венгерского клуба должен быть вывешен баннер «Нет расизму».

«Ференцварош» Черчесова устроил разгром «Словану»

Ранее УЕФА наказал «Фенербахче» за скандирование болельщиками клуба фамилии президента России Владимира Путина в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо» в Стамбуле.

Футбол,Станислав Черчесов,Владимир Путин,Динамо,Слован,УЕФА,
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