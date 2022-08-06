В "Спартаке" отказались комментировать слухи об отъезде Федуна из России

Руководитель пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о том, что владелец красно-белых Леонид Федун может покинуть Россию, передает Sport24.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Отъезд Федуна из России? По поводу Леонида Арнольдовича мы комментируем факты, а не слухи. Он и сам об этом много раз говорил, добавить нечего", - сказал Зеленов.

Леонид Федун владеет клубом с 2004 года. За это время команда выиграла чемпионат России и Кубок страны. За это время красно-белые сменили 17 тренеров. Также в марте сообщалось о финансовых потерях Леонида Федуна в размере до 80% всего состояния бизнесмена.

Весной москвичей не допустили до матчей 1/8 Лиги Европы из-за отстранения российских клубов. В текущем сезоне "Спартак" после трех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал семь очков, одержав две победы и один раз сыграв вничью. В прошлом туре красно-белые разгромили новичка лиги – "Оренбург", со счетом 4:1.