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1 час назад

В "Спартаке" отказались комментировать новость о возможном отъезде Федуна из России

Газета.Ru

Руководитель пресс-службы московского "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о том, что владелец красно-белых Леонид Федун может покинуть Россию, передает Sport24.

В "Спартаке" отказались комментировать слухи об отъезде Федуна из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Отъезд Федуна из России? По поводу Леонида Арнольдовича мы комментируем факты, а не слухи. Он и сам об этом много раз говорил, добавить нечего", - сказал Зеленов.

Леонид Федун владеет клубом с 2004 года. За это время команда выиграла чемпионат России и Кубок страны. За это время красно-белые сменили 17 тренеров. Также в марте сообщалось о финансовых потерях Леонида Федуна в размере до 80% всего состояния бизнесмена.

Весной москвичей не допустили до матчей 1/8 Лиги Европы из-за отстранения российских клубов. В текущем сезоне "Спартак" после трех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал семь очков, одержав две победы и один раз сыграв вничью. В прошлом туре красно-белые разгромили новичка лиги – "Оренбург", со счетом 4:1.

Ранее бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о возможном уходе владельца "Спартака" Леонида Федуна из клуба.

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