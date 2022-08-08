«Аякс» не хочет отпускать Магальяна в ЦСКА

Нидерландский клуб "Аякс" не согласен отпустить в московский ЦСКА аргентинского центрального защитника Лисандро Магальяна, сообщает Metaratings. "Армейцам" пока не удается уговорить клуб из Амстердама поменять свое решение. Самого футболиста и его представителей устроили условия, предложенные российской командой, и Магальян хотел бы продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ). 28-летний аргентинец связан контрактом с "Аяксом" до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €2,5 млн. В минувшем сезоне Магальян на правах аренды выступал за брюссельский "Андерлехт", в составе которого провел 27 матчей, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Ранее стало известно, что голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев после игры против воронежского "Факела" вышел на чистое первое место по проведенным матчам на высшем уровне. В зачет идут встречи в еврокубках, чемпионате и Кубке страны, а также за сборную. Акинфеев выходил на поле 818 раз. На втором месте располагается Сергей Игнашевич (817), замыкает тройку Василий Березуцкий (659).