«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ

Петербургский футбольный клуб "Зенит" в субботу со счетом 0:0 сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.

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На 41-й минуте голкипер "Зенита" Денис Одоевский выбежал из своей штрафной площади и сбил в подкате полузащитника "Ахмата" Лечи Садулаева, главный судья Сергей Иванов удалил Одоевского с поля. Резервный вратарь "Зенита" Михаил Кержаков вышел на поле вместо полузащитника Андрея Мостового. На 60-й минуте полузащитник гостей Клаудиньо получил травму и был заменен на полузащитника Зелимхана Бакаева.

Матч стал первым в сезоне РПЛ, который завершился нулевой ничьей. "Ахмат" не проиграл "Зениту" впервые с ноября 2020 года, тогда встреча в Грозном завершилась со счетом 2:2.

Петербургский клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков. "Ахмат" идет восьмым с пятью очками.