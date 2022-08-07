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3 часа назад

Защитник «Краснодара» Рамирес объяснил свой отъезд из России весной

Матч ТВиещё 2

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал об отъезде из России вместе с другими легионерами.

Защитник «Краснодара» объяснил свой отъезд из России весной
Фото: ФК «Краснодар»ФК «Краснодар»

— Это была тяжелая ситуация. Все легионеры уехали. А у меня была беременная жена, она хотела родить ребенка в Европе. Для меня семья всегда была на первом месте. Я ей сказал: «Окей, давай вернемся в Европу, родим и вернемся в Россию». В принципе, все так и вышло, — приводит слова Рамиреса Metaratings.ru.

В марте «Краснодар» покинули большинство легионеров, некоторые игроки приостановили действующие контракты.

В субботу Рамирес поучаствовал в разгроме «Локомотива» (3:0) в матче 4 го тура МИР РПЛ.

Футбол,Кристиан Рамирес,
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