Защитник «Краснодара» объяснил свой отъезд из России весной

— Это была тяжелая ситуация. Все легионеры уехали. А у меня была беременная жена, она хотела родить ребенка в Европе. Для меня семья всегда была на первом месте. Я ей сказал: «Окей, давай вернемся в Европу, родим и вернемся в Россию». В принципе, все так и вышло, — приводит слова Рамиреса Metaratings.ru.