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44 минуты назад

"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Рабьо

Soccer Newsиещё 3

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к французскому полузащитнику "Ювентуса" Адриену Рабьо, сообщает журналист Дэвид Орнштейн в своем твиттере.

"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Рабьо
Фото: TwitterTwitter

По сведениям источника, английский клуб рассматривает кандидатуру француза в качестве альтернативного варианта голландскому полузащитнику "Барселоны" Френки де Йонга, который отказывается переходить в стан манкунианцев.

В прошлом сезоне 27-летний Рабьо провел за "Ювентус" 45 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Футбол,Адриен Рабьо,Манчестер Юнайтед,
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