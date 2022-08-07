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2 часа назад

​«ПСЖ» назвал условие продажи Наваса

Евро-футбол.Ру

Кейлор Навас может сменить клуб в летнее трансферное окно. В «ПСЖ» высоко оценивают костариканца, считая его топ-вратарём с высоким уровнем профессионализма. При этом парижане готовы продать Наваса при одном условии – если клуб получит хорошее предложение.

​«ПСЖ» назвал условие продажи Наваса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В настоящий момент переговоры по Кейлору Навасу ведёт «Наполи». В списке итальянского клуба также находится Кепа Аррисабалага.

Судя по всему, основным голкипером «ПСЖ» в новом сезоне будет Джанлуиджи Доннарумма. Кристоф Галтье говорил, что он не собирается разделять игровое время между двумя голкиперами, как этот делал Маурисио Почеттино.

Футбол,Кристоф Галтье,
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