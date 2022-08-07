В «Локомотиве» назвали старт сезона в РПЛ катастрофой

«Будем анализировать ситуацию. Хотим как можно скорее все исправить», — отметил он.

Цорн обратил внимание на то, что состав москвичей понес потери на фоне травм и перебора карточек. Он признался, что не ожидал разгрома от «Краснодара» в матче четвертого тура РПЛ. «Локомотив» пропустил трижды в концовке второго тайма.