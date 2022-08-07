"Мы все в шоке": футболист потерял сознание после столкновения с вратарем

Защитник футбольного клуба «Зимбру» (Кишинев) Донни ван Иперен получил «страшную травму» и потерял сознание во время матча. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба команды.
«Зимбру» играл с «Динамо-Авто» в матче чемпионата Молдавии по футболу. На 19-й минуте ван Иперен столкнулся с голкипером соперника. Голландец потерял сознание и не смог прийти в себя на поле.
Бесчувственного игрока доставили в больницу Кишинева. Сообщается, что его жизнь вне опасности.
«Мы все в шоке от того, что произошло», - сказал главный тренер «Зимбру» Влад Гоян.
Он отметил, что «все очень плохо», но «самое главное, что Донни здоров».
На сайте клуба написано что игра «была омрачена страшной травмой, полученной защитником нашей команды Донни ван Ипереном». Игроки, персонал и фанаты молятся за футболиста.