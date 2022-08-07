"Мы все в шоке": футболист потерял сознание после столкновения с вратарем

Защитник футбольного клуба «Зимбру» (Кишинев) Донни ван Иперен получил «страшную травму» и потерял сознание во время матча. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба команды.

«Зимбру» играл с «Динамо-Авто» в матче чемпионата Молдавии по футболу. На 19-й минуте ван Иперен столкнулся с голкипером соперника. Голландец потерял сознание и не смог прийти в себя на поле.

Бесчувственного игрока доставили в больницу Кишинева. Сообщается, что его жизнь вне опасности.

«Мы все в шоке от того, что произошло», - сказал главный тренер «Зимбру» Влад Гоян.

Он отметил, что «все очень плохо», но «самое главное, что Донни здоров».