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1 час назад

Акинфеев стал обладателем уникального рекорда

Lenta.ru

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отметился уникальным достижением для российских игроков. Об этом сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).

Акинфеев стал обладателем уникального рекорда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вратарь, сыграв в четвертом туре чемпионата страны против «Факела», установил рекорд по количеству матчей на профессиональном уровне. Теперь в его активе 818 встреч.

На втором месте по этому показателю находится завершивший карьеру экс-защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич, который провел 817 игр. На третьей строчке расположился еще один бывший футболист армейцев Василий Березуцкий (659 матчей). При подсчете учитывались поединки в составе сборной России, чемпионате и Кубке страны, а также в еврокубках.

Игорь Акинфеев планирует играть ещё два года

Матч с «Факелом» прошел в субботу, 6 августа. Победу со счетом 4:1 одержали армейцы.

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