«Ювентус» готовится объявить о новом трансфере

Туринский «Ювентус» собирается в ближайшее время оформить трансфер полузащитника франкфуртского «Айнтрахта» Филипа Костича. Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно сведениям журналиста, «старая синьора» полностью согласовала с игроком условия трудового соглашения. Теперь клубы договариваются о сумме трансфера.