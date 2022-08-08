Щесны выбыл из строя минимум на 20 дней

Голкипер туринского «Ювентуса» Войцех Щесны пропустит старт сезона в итальянской Серии А. Согласно инсайдам от журналиста Ромео Агрести, поляк получил травму во время вчерашнего товарищеского матча против мадридского «Атлетико».

Сегодня утром Щесны прошёл сканирование, которое показало повреждение приводящей мышцы левого бедра. Таким образом футболист по предварительным данным останется вне игры минимум на 20 дней.