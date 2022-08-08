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52 минуты назад

Щесны выбыл из строя минимум на 20 дней

Евро-футбол.Ру

Голкипер туринского «Ювентуса» Войцех Щесны пропустит старт сезона в итальянской Серии А. Согласно инсайдам от журналиста Ромео Агрести, поляк получил травму во время вчерашнего товарищеского матча против мадридского «Атлетико».

Щесны выбыл из строя минимум на 20 дней
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сегодня утром Щесны прошёл сканирование, которое показало повреждение приводящей мышцы левого бедра. Таким образом футболист по предварительным данным останется вне игры минимум на 20 дней.

32-летний Щесны уже с 2017 года является первым номером на воротах «Ювентуса». Нынешний контракт футболиста с туринской командой рассчитан до окончания сезона-2023/24.

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