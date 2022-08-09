Трансфер Арнаутовича в «МЮ» оказался под угрозой срыва

Трансфер австрийского нападающего Марко Арнаутовича в «Манчестер Юнайтед» под угрозой срыва. Как информирует посредством социальных сетей инсайдер Давид Амойал, сделка может сорваться из-за расистских скандалов футболиста.

В манкунианском гранде недовольны тем, что эти скандалы имели серьезную огласку, это может отразиться на имидже «красных дьяволов». По этой причине «МЮ» может отказаться от услуг австрийского нападающего.