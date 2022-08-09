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1 час назад

Трансфер Арнаутовича в «Манчестер Юнайтед» под угрозой срыва

Евро-футбол.Ру

Трансфер австрийского нападающего Марко Арнаутовича в «Манчестер Юнайтед» под угрозой срыва. Как информирует посредством социальных сетей инсайдер Давид Амойал, сделка может сорваться из-за расистских скандалов футболиста.

Трансфер Арнаутовича в «МЮ» оказался под угрозой срыва
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В манкунианском гранде недовольны тем, что эти скандалы имели серьезную огласку, это может отразиться на имидже «красных дьяволов». По этой причине «МЮ» может отказаться от услуг австрийского нападающего.

Напомним, что Марко имеет опыт выступлений в английской Премьер-лиге. На Туманном Альбионе он поиграл за «Вест Хэм» и «Сток Сити». Минувший сезон австриец провел в аренде за итальянскую «Болонью».

Футбол,Марко Арнаутович,Манчестер Юнайтед,
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