Лучший бомбардир «Валенсии» подписал контракт с клубом АПЛ

В минувшем сезоне Гедеш стал лучшим бомбардиром и ассистентом команды в чемпионате Испании (11 голов + 6 голевых передач).

Хавбек перешел в «Валенсию» в 2017 году из «ПСЖ» и с тех пор провел 198 матчей во всех турнирах, забил 40 голов и отдал 32 результативные передачи.