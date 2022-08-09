Лучший бомбардир «Валенсии» подписал контракт с клубом АПЛ

Полузащитник испанской «Валенсии» Гонсалу Гедеш перешел в «Вулверхэмптон», сообщается на сайте английского футбольного клуба.
«Вулверхэмптон» подписал с 25 летним португальцем пятилетний контракт. По данным СМИ, в результате сделки «Валенсия» получит 33 млн евро плюс бонусы.
В минувшем сезоне Гедеш стал лучшим бомбардиром и ассистентом команды в чемпионате Испании (11 голов + 6 голевых передач).
Хавбек перешел в «Валенсию» в 2017 году из «ПСЖ» и с тех пор провел 198 матчей во всех турнирах, забил 40 голов и отдал 32 результативные передачи.