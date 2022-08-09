Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
44 минуты назад

ЦСКА и «Зенит» обратились в ЭСК по итогам 4-го тура РПЛ

Чемпионат.com

Ряд клубов обратились в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матчей 4-го тура чемпионата России сезона-2022/2023. Среди обратившихся в ЭСК и два топ-клуба – прошлогодний чемпион «Зенит» и нынешний лидер соревнований ЦСКА.

ЦСКА и «Зенит» обратились в ЭСК по итогам 4-го тура РПЛ
Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Зенит» попросил рассмотреть эпизоды на 11-й минуте (неудаление полузащитника «Ахмата» Александра Трошечкина) и на 41-й минуте (удаление вратаря «Зенита» Даниила Одоевского).

ЦСКА попросил рассмотреть два эпизода: назначение пенальти в ворота армейцев на 39-й минуте и возможное удаление нападающего «Факела» Георгия Гонгадзе, который получил жёлтую карточку на 45-й минуте.

«Крылья Советов» попросили рассмотреть эпизод на 83-й минуте (незасчитанный гол полузащитника самарского клуба Максима Витюгова) в игре с «Динамо». «Оренбург» попросил рассмотреть эпизод на 60-й минуте (назначение пенальти в ворота команды) в матче с «Ростовом», — приводит сообщение службы коммуникаций РФС издание ТАСС.

Напомним, после четырёх туров в турнирной таблице РПЛ лидируют «Спартак» и ЦСКА – команды набрали по 10 очков. «Зенит» (8) – на шестом месте.

Футбол,Максим Витюгов,Георгий Гонгадзе,Александр Трошечкин,Крылья Советов,Динамо,РФС,Зенит,Спартак,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители