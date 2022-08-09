«Интер» расторг контракт с Алексисом Санчесом

«Интер» может подтвердить, что достигнута договорённость о расторжении контракта с чилийским нападающим Алексисом Санчесом по обоюдному согласию сторон.



Клуб хотел бы от всего сердца поблагодарить Алексиса за последние три сезона, в которых «нерадзурри» завоевали три титула, и пожелать ему всего наилучшего в его будущей карьере», — сказано в заявлении «Интера».