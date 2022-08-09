В «Химках» назвали имя нового главного тренера команды

« Николай Николаевич Писарев возглавит «Химки». В ближайшие несколько дней об этом объявим», — приводит слова Терюшкова « Чемпионат ».

Функционер выразил надежду на то, что Николай Писарев будет работать в команде долгое время, но решение принимается клубом вместе с советом учредителей, нельзя ничего загадывать, но должен пройти минимум один сезон.