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58 минут назад

В «Химках» назвали имя нового главного тренера команды

Евро-футбол.Руиещё 7

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился информацией о том, кто возглавит подмосковный клуб.

В «Химках» назвали имя нового главного тренера команды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Николай Николаевич Писарев возглавит «Химки». В ближайшие несколько дней об этом объявим», — приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

Функционер выразил надежду на то, что Николай Писарев будет работать в команде долгое время, но решение принимается клубом вместе с советом учредителей, нельзя ничего загадывать, но должен пройти минимум один сезон.

Напомним, Николай Писарев является действующим тренером национальной сборной России, которую возглавляет Валерий Карпин.

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