Бородюк с юмором отреагировал на слухи о своей отставке из "Торпедо"

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк отшутился по поводу появившихся слухов о своей отставке. В СМИ сообщалось, что его преемником в столичном клубе станет экс-тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

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«Сейчас только что открыл бутылочку пива, читаю прессу, вместе сидим с Гончаренко», — передает слова Бородюка «Спорт-Экспресс».

Александр Бородюк тренирует «Торпедо» с 2021 года. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2023 года. В прошлом сезоне его команда смогла занять второе место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и подняться в высший дивизион напрямую.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Торпедо» располагается на 15-м месте, набрав лишь одно очко в четырех матчах на старте сезона. Его команда потерпела поражение от «Сочи», «Динамо», «Химок», записав в актив одну ничью в матче с «Крыльями Советов».

В следующем туре «Торпедо» сыграет с «Оренбургом» на выезде.