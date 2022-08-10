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20 минут назад

Бородюк с юмором отреагировал на слухи о своей отставке из "Торпедо"

Газета.Ruиещё 2

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк отшутился по поводу появившихся слухов о своей отставке. В СМИ сообщалось, что его преемником в столичном клубе станет экс-тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Бородюк с юмором отреагировал на слухи о своей отставке из "Торпедо"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас только что открыл бутылочку пива, читаю прессу, вместе сидим с Гончаренко», — передает слова Бородюка «Спорт-Экспресс».

Александр Бородюк тренирует «Торпедо» с 2021 года. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2023 года. В прошлом сезоне его команда смогла занять второе место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и подняться в высший дивизион напрямую.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Торпедо» располагается на 15-м месте, набрав лишь одно очко в четырех матчах на старте сезона. Его команда потерпела поражение от «Сочи», «Динамо», «Химок», записав в актив одну ничью в матче с «Крыльями Советов».

В следующем туре «Торпедо» сыграет с «Оренбургом» на выезде.

В турнирной таблице РПЛ после 4 туров продолжает лидировать ЦСКА, «Спартак» уступает красно-синим лишь по дополнительным показателям.

Футбол,Александр Бородюк,Виктор Гончаренко,Торпедо,Крылья Советов,Динамо,Спартак,
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