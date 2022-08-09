Кокорина оценили в два мешка картошки

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53-летний эксперт обратил внимание на то, что Кокорин давно не выступал, что объясняет отсутствие предметного интереса к форварду со стороны других клубов.

«Трансферная цена Кокорина — два мешка картошки. Больше за него никто не даст», — подытожил Канчельскис.

«Риски для нового клуба слишком велики. А может, он зарплату хочет такую же, поэтому никто не берет», — высказал предположение Канчельскис.

Он напомнил, что Кокорин мучался от травм в последние годы, что также может вызывать вопросы у потенциальных работодателей.

8 августа стало известно, что в «Фиорентине» смирились с тем, что не смогут продать Кокорина. В клубе готовы расторгнуть контракт с форвардом на взаимовыгодных условиях.