От договорняка с «Ростовом» до планового расставания: почему уволили Юрана?

Rusfootball.info — о самой странной тренерской отставке в РПЛ. В российском футболе очень быстро запрягают. Совсем недавно мы обсуждали увольнение Игоря Шалимова из «Урала» и тогда оно казалось не слишком логичным. Свои доводы мы привели. Но теперь появился новый кейс, который и вовсе кажется совершенно безумным — увольнение Сергея Юрана из «Химок».
Окей, с Шалимовым вопрос дискуссионный. Команда потерпела четыре поражения на старте сезона, ноль очков, последнее место. Да, можно спорить, учитывая состав, кадровую политику и силу соперников, но какая-то логика там есть. Случай с Юраном — совершенно вопиющий.
Просто зафиксируем основные моменты. Юран вернулся в «Химки» в феврале 2022 года и спас команду от вылета. Тогда подмосковный клуб занимал последнее место перед возобновлением чемпионата. Юран, возглавив команду, поднял её на 13-е место и сохранил прописку в РПЛ в стыковых матчах с крепким «СКА-Хабаровском». Причём, в «Химки» тренер пришёл именно из «СКА-Хабаровска», где, конечно, были реваншистские настроения.
В новом сезоне «Химки» взяли с места в карьер. Команда Юрана уже в первом туре преподнесла сенсацию, сыграв вничью с «Зенитом» (1:1).
Далее была уверенная победа в матче с «Пари НН» (3:0), поражение от крепкого «Ростова» (0:1) и виктория в матче с «Торпедо» (3:1).
После четырёх туров «Химки» чувствовали себя в турнирной таблице РПЛ вполне уверенно. Команда расположилась на 7-м месте, набрала столько же очков, сколько и «Краснодар», и на один балл меньше, чем «Зенит». Меньше «Химок» на старте сезона пропустил лишь «Зенит» (1 против 3 мячей). Игра команды выглядела достойно, очевидно, что спортивных предпосылок для увольнения тренера просто не было.
22 мая 2022 года после спасения «Химок» от вылета из РПЛ член наблюдательного совета и депутат Госдумы РФ Роман Терюшков давал лестные характеристики Юрану. Тогда функционер утверждал, что в клубе делают ставку на тренера.
«Мне кажется, Юран — это тот тренер, который «Химкам» нужен. Человек, который работает именно с молодыми футболистами. Он прежде всего мотиватор. Его работа полностью устраивает. Сергей Николаевич сам в клубе находит себя. Сейчас он в «Химках» всерьез и надолго», — сказал Терюшков.
Теперь же позиция депутата изменилась.
«Мы говорили о некоем краткосрочном взаимодействии с Юраном. Сохранение в элите и подготовка к новому сезону. Сейчас по обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться», — сказал Терюшков.
Подобные заявления особенно смешны на фоне того, кто клуб заключил с тренером перед началом сезона контракт на полтора года.
Увольнение Юрана после окончания прошлого сезона было бы объяснимо. Клуб решил взять нового тренера и развиваться. Но увольнение после четырёх туров с такими результатами — это нонсенс.
Естественно, что тут же появилось множество инсайдов. Для перечисления всех версий потребуются все пальцы на руке. Поехали.
Основная версия — у Юрана возник конфликт с акционером клуба Туфаном Садыговым. Бизнесмен отказывается давать комментарии о футболе, но во всех клубах, которые он спонсировал, играл его сын, Илья Садыгов. При Юране Садыгов-младший начал получать игровое время. В прошлом сезоне он даже забил в ворота ЦСКА (тот самый матч, перед которым появились слухи о конфликте тренера и Мирзова). По данным журналиста Сергея Ильёва, Садыгов требовал, чтобы его сын сыграл с «Торпедо». Юран поступил иначе.
Версия номер два — странный матч с «Крыльями Советов» в прошлом сезоне. Та встреча запомнилась скандальным судейством Матюнина, отстранением и подозрениями в заряженном судействе. Как утверждает телеграм-канал «Мутко Против», в РФС / РПЛ потребовали, чтобы клуб убрал всех причастных. Правда, не совсем понятно, кто именно там причастен? А почему не Терюшкова, например?
Версия номер три — предложения «Ростову» в конце прошлого сезона. Спортивный журналист Иван Карпов утверждает, что якобы Юран то ли в шуточной форме, то ли всерьёз предлагал «Ростову» в концовке прошлого сезона уступить «Химкам». Взамен подмосковный клуб должен был вернуть сопернику шесть очков в нынешнем сезоне.
Самая скучная версия — смена инвестора. Как утверждает комментатор Константин Генич, в «Химках» меняется инвестор. Новый спонсор хочет, чтобы в команде был новый тренер.
На самом деле, в этой скандальной истории не особо жалко и самого Юрана. В 2020 году его уже увольняли из клуба после того, как он вывел его в РПЛ. Тогда тренер видел во всём руку «Спартака» и экс-гендиректора москвичей Шамиля Газизова. Юран обещал судиться, но, конечно, сразу успокоился, получив неустойку.
«Я просто не понимал, как можно было так со мной поступить – как собаку на помойку выбросили. За что? Была бы причина – вопросов нет. Но когда случаются такие вещи… За то, что мы играли в финале Кубка и вышли в РПЛ? Меня настолько злила эта ситуация, что я просто не мог молчать. По прошествии двух лет я так и не понял, за что меня тогда уволили», — говорил Юран.
Несмотря на ту ситуацию, он вновь пошёл в «Химки» и его вновь попросили из клуба. Интересно, будут ли громкие заявления сейчас? Или крупная неустойка (около 35 млн рублей) успокоит Юрана и заставит хранить молчание?
Судя по всему, дальше «Химки» продолжат идти вместе с Николаем Писаревым. Назначение Писарева — ещё один удивительный ход оригинального клуба, учитывая, что опыта самостоятельной работы у него крайне мало. Он хорош в команде, не зря его в помощники себе взял Валерий Карпин в сборную России. Но что тренер может дать «Химкам» в качестве самостоятельной персоны?
На самом деле, Писарева даже немного жаль. Понятно, что теперь «Химки» столкнутся с массовым хейтом, который новый тренер не заслужил. Тем не менее, когда идёшь в цирк, нужно быть готовым к смеху из зала.