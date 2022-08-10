От договорняка с «Ростовом» до планового расставания: почему уволили Юрана?

Rusfootball.info — о самой странной тренерской отставке в РПЛ. В российском футболе очень быстро запрягают. Совсем недавно мы обсуждали увольнение Игоря Шалимова из «Урала» и тогда оно казалось не слишком логичным. Свои доводы мы привели. Но теперь появился новый кейс, который и вовсе кажется совершенно безумным — увольнение Сергея Юрана из «Химок».

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Окей, с Шалимовым вопрос дискуссионный. Команда потерпела четыре поражения на старте сезона, ноль очков, последнее место. Да, можно спорить, учитывая состав, кадровую политику и силу соперников, но какая-то логика там есть. Случай с Юраном — совершенно вопиющий.

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Спас от вылета, удачно стартовал в новом сезоне

Просто зафиксируем основные моменты. Юран вернулся в «Химки» в феврале 2022 года и спас команду от вылета. Тогда подмосковный клуб занимал последнее место перед возобновлением чемпионата. Юран, возглавив команду, поднял её на 13-е место и сохранил прописку в РПЛ в стыковых матчах с крепким «СКА-Хабаровском». Причём, в «Химки» тренер пришёл именно из «СКА-Хабаровска», где, конечно, были реваншистские настроения.

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В новом сезоне «Химки» взяли с места в карьер. Команда Юрана уже в первом туре преподнесла сенсацию, сыграв вничью с «Зенитом» (1:1).

Далее была уверенная победа в матче с «Пари НН» (3:0), поражение от крепкого «Ростова» (0:1) и виктория в матче с «Торпедо» (3:1).

После четырёх туров «Химки» чувствовали себя в турнирной таблице РПЛ вполне уверенно. Команда расположилась на 7-м месте, набрала столько же очков, сколько и «Краснодар», и на один балл меньше, чем «Зенит». Меньше «Химок» на старте сезона пропустил лишь «Зенит» (1 против 3 мячей). Игра команды выглядела достойно, очевидно, что спортивных предпосылок для увольнения тренера просто не было.

Официальные формулировки смешны

22 мая 2022 года после спасения «Химок» от вылета из РПЛ член наблюдательного совета и депутат Госдумы РФ Роман Терюшков давал лестные характеристики Юрану. Тогда функционер утверждал, что в клубе делают ставку на тренера.

«Мне кажется, Юран — это тот тренер, который «Химкам» нужен. Человек, который работает именно с молодыми футболистами. Он прежде всего мотиватор. Его работа полностью устраивает. Сергей Николаевич сам в клубе находит себя. Сейчас он в «Химках» всерьез и надолго», — сказал Терюшков.

Теперь же позиция депутата изменилась.

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«Мы говорили о некоем краткосрочном взаимодействии с Юраном. Сохранение в элите и подготовка к новому сезону. Сейчас по обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться», — сказал Терюшков.

Подобные заявления особенно смешны на фоне того, кто клуб заключил с тренером перед началом сезона контракт на полтора года.

Увольнение Юрана после окончания прошлого сезона было бы объяснимо. Клуб решил взять нового тренера и развиваться. Но увольнение после четырёх туров с такими результатами — это нонсенс.

Версии: выбирайте лучшую

Естественно, что тут же появилось множество инсайдов. Для перечисления всех версий потребуются все пальцы на руке. Поехали.

Основная версия — у Юрана возник конфликт с акционером клуба Туфаном Садыговым. Бизнесмен отказывается давать комментарии о футболе, но во всех клубах, которые он спонсировал, играл его сын, Илья Садыгов. При Юране Садыгов-младший начал получать игровое время. В прошлом сезоне он даже забил в ворота ЦСКА (тот самый матч, перед которым появились слухи о конфликте тренера и Мирзова). По данным журналиста Сергея Ильёва, Садыгов требовал, чтобы его сын сыграл с «Торпедо». Юран поступил иначе.

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Версия номер два — странный матч с «Крыльями Советов» в прошлом сезоне. Та встреча запомнилась скандальным судейством Матюнина, отстранением и подозрениями в заряженном судействе. Как утверждает телеграм-канал «Мутко Против», в РФС / РПЛ потребовали, чтобы клуб убрал всех причастных. Правда, не совсем понятно, кто именно там причастен? А почему не Терюшкова, например?

Версия номер три — предложения «Ростову» в конце прошлого сезона. Спортивный журналист Иван Карпов утверждает, что якобы Юран то ли в шуточной форме, то ли всерьёз предлагал «Ростову» в концовке прошлого сезона уступить «Химкам». Взамен подмосковный клуб должен был вернуть сопернику шесть очков в нынешнем сезоне.

Самая скучная версия — смена инвестора. Как утверждает комментатор Константин Генич, в «Химках» меняется инвестор. Новый спонсор хочет, чтобы в команде был новый тренер.

Юран знал, куда шёл

На самом деле, в этой скандальной истории не особо жалко и самого Юрана. В 2020 году его уже увольняли из клуба после того, как он вывел его в РПЛ. Тогда тренер видел во всём руку «Спартака» и экс-гендиректора москвичей Шамиля Газизова. Юран обещал судиться, но, конечно, сразу успокоился, получив неустойку.

«Я просто не понимал, как можно было так со мной поступить – как собаку на помойку выбросили. За что? Была бы причина – вопросов нет. Но когда случаются такие вещи… За то, что мы играли в финале Кубка и вышли в РПЛ? Меня настолько злила эта ситуация, что я просто не мог молчать. По прошествии двух лет я так и не понял, за что меня тогда уволили», — говорил Юран.

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Несмотря на ту ситуацию, он вновь пошёл в «Химки» и его вновь попросили из клуба. Интересно, будут ли громкие заявления сейчас? Или крупная неустойка (около 35 млн рублей) успокоит Юрана и заставит хранить молчание?

Дальше — с Писаревым

Судя по всему, дальше «Химки» продолжат идти вместе с Николаем Писаревым. Назначение Писарева — ещё один удивительный ход оригинального клуба, учитывая, что опыта самостоятельной работы у него крайне мало. Он хорош в команде, не зря его в помощники себе взял Валерий Карпин в сборную России. Но что тренер может дать «Химкам» в качестве самостоятельной персоны?

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