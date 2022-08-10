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33 минуты назад

Некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Роналду покинул клуб — СМИ

Матч ТВ

Группа футболистов «Манчестер Юнайтед» заинтересована в том, чтобы нападающий Криштиану Роналду ушел из команды, сообщает The Sun.

Роналду стал раздражать игроков «Манчестер Юнайтед»
Фото: Robbie Jay Barratt - AMA / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ruRobbie Jay Barratt - AMA / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

По данным издания, многие в команде предпочли бы, чтобы португалец покинул английский клуб и ситуация с его возможным трансфером в другую команду разрешилась. Среди футболистов растет уровень недовольства отношением форварда к руководству.

— Сейчас это начинает раздражать многих игроков. У него есть союзники, но многим надоело то, как он себя ведет, — отметил источник.

В материале говорится, что Роналду считает, что у него была джентльменская договоренность с клубом, что, если «Юнайтед» не попадет в Лигу чемпионов, он получит разрешение уйти. По сведениям СМИ, агент игрока Жорже Мендеш нашел игроку новый клуб, но владельцы «Юнайтед» бизнесмены Глейзеры настаивают на том, что 37 летний нападающий не продается.В минувшем сезоне Криштиану провел за команду 38 матчей, забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи. Он перешел в «МЮ» в августе прошлого года из «Ювентуса».Источник:The Sun

Футбол,Криштиану Роналду,
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