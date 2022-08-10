«Орлам» не оставят шансов на победу

«Реал» и «Айнтрахт» разыграют Суперкубок УЕФА. Стартовый свисток матча прозвучит 10 августа в 22:00 в Хельсинки на стадионе «Олимпийский». Сможет ли «Айнтрахт» дать бой лучшему клубу Европы прошлого сезона? Сделать ставку на этот матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

Фото: Unsplash Unsplash

«Реал» - «Айнтрахт»: прогноз и ставки на Суперкубок Европы 10 августа, коэффициенты букмекеров

10 августа в Суперкубке УЕФА сразятся «Реал» и «Айнтрахт».Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами сливочных. Поставить на «Реал Мадрид» можно с коэффициентом 1.47, это примерно 67% вероятности. Шансы «орлов» аналитики оценили коэффициентом 7.30 (13%). В случае ничьи в основное время сработает коэффициент 4.80 (20%).

На успех испанцев с учетом возможных овертайма и серии пенальти дают коэффициент 1.19, шансы немецкой команды оценили котировкой 4.80.

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.63, а на тотал меньше 2.5 – за 2.30.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.80. С коэффициентом 2.05 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – победа сливочных со счетом 2:0. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 8.00.

Что может повлиять на результативность «Реала» в Суперкубке?

«Реал» в ожидании своего пятого матча за Суперкубок УЕФА. «Сливочным» удалось за последние 10 лет взять этот трофей 4 раза. Все эти матчи давались мадридцам тяжело, победы были минимальными.

«Реал» - фаворит этой встречи. Карло Анчелотти спустя 6 лет вернулся в прошлом году в Мадрид и сразу же выиграл главный еврокубковый турнир. «Сливочные» по дороге к трофею победили «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Челси». А в финале мадридцы отбили все угрозы со стороны «Ливерпуля». «Реал» нанес всего 4 удара по воротам Алиссона, один из них оказался голевым. Этого хватило для победы.

«Реал» на трансферном рынке долго пытался переманить к себе Килиана Мбаппе, но всё-таки француз решил остаться в Париже. Зато удалось заполучить в свои ряды Орельена Тчуамени из «Монако» и Антонио Рюдигера из «Челси».

В товарищеских матчах испанцы не блистали. «Реалу» удалось победить только «Ювентус» (2:0), при этом в принципиальном матче команда Анчелотти проиграла «Барселоне» (0:1), а с мексиканской «Америкой» мадридцы сыграли вничью (2:2).

Карло Анчелотти вовсю экспериментирует с позициями игроков. Например, Антонио Рюдигер играл в обороне слева, хоть он и центральный защитник.

Финалы Суперкубка редко выдаются результативными. «Реал» в своей истории финалов тоже не показывал голевой феерии. Поэтому можно спокойно брать ставку на ТМ 3.5 гола. Сделать ставку на этот исход, в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.62.

Что приготовил Оливер Гласнер против «Реала»

«Айнтрахт» потихонечку становится кубковой командой. Начался этот тренд еще при Нико Коваче, а продолжился при Ади Хюттере. Ну а Оливер Гласнер привел команду к победе в Лиге Европы.

«Орлы» исповедуют энергозатратный футбол с акцентом на оборону. При этом обойма команды не так глубока: в прошлом сезоне команда из Франкфурта выиграла Лигу Европы, но в Бундеслиге стала только 11-й.

«Айнтрахту» в межсезонье удалось усилиться: из ПСВ в клуб перебрался Марио Гетце, поборовший свой травматизм. Правда, стартовый матч нового сезона против «Баварии» «орлам» наверняка хочется забыть как страшный сон - поражение 1:6.