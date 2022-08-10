Виктор Гусев рассказа о своем отношении к введению Fan ID

«Сейчас у президента просто нет времени на такие прямые линии. В этом смысле идея обречена, как мне кажется. Я с самого начала сказал, что мне эта идея не очень нравится. Мы не в том положении, когда можем рисковать болельщиками. Если бы у нас были полные трибуны, тогда можно было бы думать о таких вещах, как Fan ID. Прежде всего, сейчас нам нужно наполнить трибуны. Любая мера, которая вот это ограничивает, даже если она направлена на благие цели, она неправильна. Мы уже сейчас видим, что люди ходят меньше, а сейчас самое футбольное время. Что будет, когда время будет не таким футбольным и станет прохладно? По-моему, это не нужно. Дело в том, что сейчас нет ситуации с хулиганскими бесчинствами. Когда сама идея возникла, она была направлена на обеспечение порядка. Сейчас всё в хорошем смысле устаканилось: даже разрешили пиво на стадионах — это тоже показатель. Fan ID — экстренная мера. Думаю, сейчас не время таких экстренных мер в футболе в отношении болельщиков. Понятно, что закон принят, но его же можно как-то пересмотреть. Можно ещё раз подойти к этому. Знаю, что были направлены инициативы, чтобы ещё раз обратиться к рассмотрению этого закона. Поэтому я бы ещё раз подумал. Некоторые вещи я так и не понял. Предположим, ко мне приезжает друг из-за границы на два дня. Я его хочу сводить на стадион: а как? Мне нужно же каким-то образом его оформить Fan ID по его нероссийскому паспорту. На это никто не даёт ответ. Конечно, не каждый день к людям приезжают друзья из-за границы, и я выдумал эту ситуацию: не имею ввиду какого-то конкретного друга. Но в принципе ситуация: ты хочешь сходить на стадион с другом, а нельзя. В кино, музей, театр — пожалуйста, а на стадион нельзя. Это очень странно и до конца непродуманно», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.