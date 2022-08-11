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1 час назад

«ПСЖ» решил выгнать звёздного нападающего

Евро-футбол.Руиещё 2

Отношения между аргентинским форвардом Мауро Икарди и руководством «ПСЖ» серьезно ухудшились. Об этом рапортуют журналисты Lequipe.

«ПСЖ» решил выгнать звездного нападающего
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно сведениям источника, боссы парижского гранда приняли решение избавиться от футболиста до закрытия текущего трансферного окна. У Икарди есть вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Заинтересованность в услугах нападающего проявляет «Монца», вышедшая в Серию А по итогам прошлого сезона.

Трансферная стоимость Икарди оценивается в 22 миллиона евро. Его трудовое соглашение с парижским грандом рассчитано до завершения сезона-2023/2024.

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