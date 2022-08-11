«Спартак» расторг контракт с Хендриксом

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс расторг контракт с клубом, сообщается на официальном сайте команды.

Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ» БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

27-летний футболист был арендован «Фейеноордом» до конца июня 2023 года, но досрочно покинул клуб из Нидерландов. Голландец присоединится к немецкой «Фортуне» на правах свободного агента.

Хендрикс выступал за красно-белых с января 2021 года. Хавбек провёл за них 22 игры, в которых заработал три жёлтых карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1,8 млн.