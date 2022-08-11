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44 минуты назад

«Краснодар» может подписать Дзюбу в случае ухода Кордобы

Sports.ru

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба может перейти в «Краснодар».

«Краснодар» может подписать Дзюбу
Фото: Sports.ruSports.ru

Transfermarkt утверждает, что южане рассмотрят возможность приглашения форварда в случае ухода нападающего Джона Кордобы, который, как сообщалось, хочет перейти в «Кельн». Помешать возвращению форварда в Бундеслигу может высокая зарплата, которую он получает в «Краснодаре».

По завершении минувшего сезона Дзюба покинул «Зенит» в связи с истечением срока контракта. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

На протяжении некоторого времени он тренировался с «Рубином», но вчера генеральный директор казанцев Рустем Сайманов сообщил, что Артем покинул расположение команды, и заявил, что форвард продолжит карьеру в иностранном клубе.

Статистику форварда, которому 22 августа исполнится 34 года, можно найти здесь.

Футбол,Рустем Сайманов,Артем Дзюба,
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