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35 минут назад

Зарплата Миранчука в «Торино» – 1,5 млн евро. В контракте есть бонусы за результативные действия

Sports.ruиещё 1

Стало известно, сколько Алексей Миранчук будет зарабатывать в «Торино».

Стала известна зарплата Миранчука в «Торино»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет «Матч ТВ», полузащитник, который уходит из «Аталанты» на правах аренды, будет получать 1,5 млн евро по контракту с «Торино». Также в соглашении предусмотрены бонусы за результативные действия.

Россиянин успешно прошел медосмотр для туринского клуба. У «Торино» будет право выкупа игрока за 12 млн евро – это подтвердил агент Валерио Джуффрида, представляющий интересы Миранчука в Италии.

«Торино» официально объявит о переходе россиянина в ближайшее время.

Футбол,Алексей Миранчук,
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