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40 минут назад

Тренера ЦСКА Искакова дисквалифицировали на три матча за оскорбление судьи

ТАССиещё 4

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал тренера ЦСКА Мурата Искакова на три матча за оскорбление судьи в игре четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским "Факелом". Об этом журналистам в четверг сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Тренера ЦСКА дисквалифицировали за оскорбление судьи
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

6 августа ЦСКА дома победил "Факел" со счетом 4:1.

"Рассматривали удаление тренера Искакова, он был удален за нецензурные выражения в адрес судьи. Решение - дисквалифицировать тренера на три матча РПЛ. Что касается матча "Ахмат" - "Зенит", грозненская команда оштрафована на 20 тыс. рублей за поддержку команды аудиосистемой во время игры", - сказал Григорьянц.

На стадионе в Грозном использовалась громкая связь для поддержки команды. Делегатом матча несколько раз было зафиксировано использование диктором громкой связи для поддержки команды. Встреча "Зенита" и "Ахмата" завершилась нулевой ничьей.

Глава комитета рассказал, что главный тренер команды "Пари Нижний Новгород" Михаил Галактионов оштрафован на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны в матче с "Сочи" (1:2). Также КДК РФС оштрафовал "Спартак" за ненормативную лексику болельщиков в матче с "Уралом" (2:0) на 30 тыс. рублей.

Футбол,Михаил Галактионов,Артур Григорьянц,РФС,Зенит,Спартак,ФК "Урал",
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