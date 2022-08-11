Тренера ЦСКА дисквалифицировали за оскорбление судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал тренера ЦСКА Мурата Искакова на три матча за оскорбление судьи в игре четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским "Факелом". Об этом журналистам в четверг сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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6 августа ЦСКА дома победил "Факел" со счетом 4:1.

"Рассматривали удаление тренера Искакова, он был удален за нецензурные выражения в адрес судьи. Решение - дисквалифицировать тренера на три матча РПЛ. Что касается матча "Ахмат" - "Зенит", грозненская команда оштрафована на 20 тыс. рублей за поддержку команды аудиосистемой во время игры", - сказал Григорьянц.

На стадионе в Грозном использовалась громкая связь для поддержки команды. Делегатом матча несколько раз было зафиксировано использование диктором громкой связи для поддержки команды. Встреча "Зенита" и "Ахмата" завершилась нулевой ничьей.