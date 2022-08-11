Стало известно условие, при котором Дзюба перейдет в «Рубин»

33-летний российский нападающий Артем Дзюба, который до сих пор находится без клуба, не смог договориться ни с одним из турецких клубов о своем переходе. Об этом сообщает Eurostavka.

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Как утверждает источник, скорее всего, Дзюба вернется в «Рубин» к Леониду Слуцкому, если не найдет до конца лета клуб в Российской премьер-лиге (РПЛ). Но предложения из РПЛ нападающего пока не устраивают по зарплате.

Если Дзюба останется в «Рубине», его зарплата составит не менее 1,5 млн евро за сезон, что в 10 раз больше средних зарплат в Первой лиге.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может покинуть команду и перейти в «Кельн». На замену ему может прийти именно Артем Дзюба. Ранее футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что Дзюба мог остаться в «Зенита», если бы не было конфликтов.