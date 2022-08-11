Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+29° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Стало известно условие, при котором Дзюба перейдет в «Рубин»

Газета.Ru

33-летний российский нападающий Артем Дзюба, который до сих пор находится без клуба, не смог договориться ни с одним из турецких клубов о своем переходе. Об этом сообщает Eurostavka.

Стало известно условие, при котором Дзюба перейдет в «Рубин»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как утверждает источник, скорее всего, Дзюба вернется в «Рубин» к Леониду Слуцкому, если не найдет до конца лета клуб в Российской премьер-лиге (РПЛ). Но предложения из РПЛ нападающего пока не устраивают по зарплате.

Если Дзюба останется в «Рубине», его зарплата составит не менее 1,5 млн евро за сезон, что в 10 раз больше средних зарплат в Первой лиге.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может покинуть команду и перейти в «Кельн». На замену ему может прийти именно Артем Дзюба. Ранее футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что Дзюба мог остаться в «Зенита», если бы не было конфликтов.

В прошлом сезоне он вместе с «Зенитом» завоевал свое четвертое чемпионство и покинул команду по завершении срока контракта. В середине июля стало известно, что Дзюба поддерживает форму в расположении казанского «Рубина», который по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу. Позже в клубе сообщили, что нападающий с ними больше не тренируется.

Футбол,Джон Кордоба,Артем Дзюба,Алексей Сафонов,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители