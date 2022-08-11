"Аталанта" пожелала Миранчуку удачи в "Торино"

Пресс-служба «Аталанты» на своем официальном сайте официально подтвердила переход российского полузащитника Алексея Миранчука в «Торино» на правах аренды.
В тексте заявления упоминается возможность туринского клуба выкупить права на 26-летнего хавбека по истечении нынешнего сезона в Серии А.
«Удачи, Алексей!» — гласит послание Миранчуку от «Аталанты».
Напомним, что туринский клуб взял россиянина в аренду сроком на один год с правом выкупа. Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук будет зарабатывать в «Торино» € 1,5 млн за сезон.
Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из московского «Локомотива». Его контракт с «Аталантой» истекает летом 2024 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в €10 млн.
В прошедшем сезоне Серии А россиянин принял участие в 19 матчах своей команды в чемпионате Италии, отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его команда заняла восьмое место, оставшись без еврокубков.
В прошлом сезоне чемпионата Италии «Торино» занял десятое место, набрав 50 очков. «Аталанта» закончила турнир на восьмой строчке, опередив команду из Турина на три балла.