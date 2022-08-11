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49 минут назад

"Аталанта" пожелала Миранчуку удачи в "Торино"

Газета.Ru

Пресс-служба «Аталанты» на своем официальном сайте официально подтвердила переход российского полузащитника Алексея Миранчука в «Торино» на правах аренды.

"Аталанта" пожелала Миранчуку удачи в "Торино"
Фото: nobel_arustamyan/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)nobel_arustamyan/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В тексте заявления упоминается возможность туринского клуба выкупить права на 26-летнего хавбека по истечении нынешнего сезона в Серии А.

«Удачи, Алексей!» — гласит послание Миранчуку от «Аталанты».

Напомним, что туринский клуб взял россиянина в аренду сроком на один год с правом выкупа. Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук будет зарабатывать в «Торино» € 1,5 млн за сезон.

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из московского «Локомотива». Его контракт с «Аталантой» истекает летом 2024 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в €10 млн.

В прошедшем сезоне Серии А россиянин принял участие в 19 матчах своей команды в чемпионате Италии, отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его команда заняла восьмое место, оставшись без еврокубков.

В прошлом сезоне чемпионата Италии «Торино» занял десятое место, набрав 50 очков. «Аталанта» закончила турнир на восьмой строчке, опередив команду из Турина на три балла.

Футбол,Алексей Миранчук,
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