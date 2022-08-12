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53 минуты назад

В «Фиорентине» рассказали о ситуации с Александром Кокориным

Чемпионат.com

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо сообщил, что российский нападающий Александр Кокорин вернулся в общую группу.

В «Фиорентине» рассказали о ситуации с Кокориным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сегодня футболисты «Фиорентины» проведут вечернюю тренировку, но могу точно сказать, что Кокорин будет заниматься в общей группе. Да, Кокорина вернули в группу на постоянной основе», — приводит слова Ди Франческо «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Александр останется в «Фиорентине», но не выступит за команду в новом сезоне.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, куда перешёл из московского «Спартака». В составе итальянского клуба он провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, заработав две жёлтые карточки. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года.

Футбол,Александр Кокорин,Спартак,
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