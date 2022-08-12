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1 час назад

Месси впервые с 2005 года не попал в топ-30 претендентов на "Золотой мяч"

Илья Родин

Журнал France Football опубликовал список претендентов на «Золотой мяч». Эта награда вручается по итогам сезона лучшему футболисту мира. Впервые с 2005 года в него не попал аргентинец Лионель Месси, пишет «Чемпионат».

Месси впервые с 2005 года не попал в топ-30 претендентов на "Золотой мяч"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что нападающий «Пари Сен-Жермен» аргентинец Лионель Месси является семикратным обладателем этого приза. В 2021 году он также получил «Золотой мяч».

В тридцатку лучших в 2022 году попали два вратаря, 4 защитника, 9 полузащитников и 15 нападающих. Каждый из них в этом сезоне помог своим командам добиться значительных успехов.

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Так, голкипер ФК «Реал» Тибо Куртуа в важном матче «сделал ряд изумительных сейвов, чем помог команде завоевать трофей», сообщает газета «Аргументы и факты».

Нападающий «Реала» Карим Бензема забил 15 голов и попал на первое место в списке бомбардиров Лиги чемпионов.

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