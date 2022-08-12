Месси впервые с 2005 года не попал в топ-30 претендентов на "Золотой мяч"

Журнал France Football опубликовал список претендентов на «Золотой мяч». Эта награда вручается по итогам сезона лучшему футболисту мира. Впервые с 2005 года в него не попал аргентинец Лионель Месси, пишет «Чемпионат».

Отмечается, что нападающий «Пари Сен-Жермен» аргентинец Лионель Месси является семикратным обладателем этого приза. В 2021 году он также получил «Золотой мяч».

В тридцатку лучших в 2022 году попали два вратаря, 4 защитника, 9 полузащитников и 15 нападающих. Каждый из них в этом сезоне помог своим командам добиться значительных успехов.

Так, голкипер ФК «Реал» Тибо Куртуа в важном матче «сделал ряд изумительных сейвов, чем помог команде завоевать трофей», сообщает газета «Аргументы и факты».