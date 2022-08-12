Слуцкому дали три матча на исправление ситуации

Руководство казанского «Рубина» предоставило главному тренеру команды Леониду Слуцкому три матча на то, чтобы улучшить положение клуба из столицы Татарстана в турнирной таблице Первой лиги, сообщает со ссылкой на источник Telegram-канал «ФНЛ с Ильевым».

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В ближайших турах «Рубину» предстоят домашние встречи с «Кубанью» и КАМАЗом, а также выездной поединок с «Волгой».

После четырех раундов казанский клуб набрал пять очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице. В сезоне-2022/23 у команды Леонида Слуцкого всего одна победа над «Родиной», а также ничьи с «Уфой» и «Нефтехимиком» и поражение от «Енисея».

Напомним, что 21 мая «Рубин» на своем поле в рамках заключительного матча сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) уступил «Уфе» со счетом 1:2. Это поражение привело к тому, что команда Леонида Слуцкого заняла 15-е место и напрямую вылетела в Футбольную национальную лигу (ныне Первая лига), в которой последний раз выступала в сезоне-2002.