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54 минуты назад

Футболист «Ахмата» рассказал о влиянии Кадырова на команду

Lenta.ru

Российский полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев рассказал о влиянии президента Чечни Рамзана Кадырова на команду. Его слова приводит РИА Новости.

Футболист «Ахмата» рассказал о влиянии Кадырова на команду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам 22-летнего хавбека, политик неоднократно посещал тренировки грозненского клуба. Он подчеркнул, что лично знаком с главой республики.

«Он всегда подсказывает и поддерживает. Не только меня, всех футболистов», — добавил Садулаев.

Садулаев — воспитанник грозненского клуба. Он дебютировал во взрослой команде в декабре 2018 года. На счету Садулаева два гола в 46 матчах за команду.

В январе боксер Артур Бетербиев также говорил о поддержке со стороны главы республики.

«Он тратит очень много не только финансов, но и чисто своего времени, энергии», — отмечал спортсмен.

В 2004 году на тот момент «Терек» завоевал путевку в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и выиграл Кубок России. С 2011 года команда выступает на стадионе «Ахмат-Арена». В 2017-м клуб получил нынешнее название «Ахмат». Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова — один из спонсоров команды.

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