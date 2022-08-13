Футболист «Ахмата» рассказал о влиянии Кадырова на команду

Российский полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев рассказал о влиянии президента Чечни Рамзана Кадырова на команду. Его слова приводит РИА Новости.

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По словам 22-летнего хавбека, политик неоднократно посещал тренировки грозненского клуба. Он подчеркнул, что лично знаком с главой республики.

«Он всегда подсказывает и поддерживает. Не только меня, всех футболистов», — добавил Садулаев.

Садулаев — воспитанник грозненского клуба. Он дебютировал во взрослой команде в декабре 2018 года. На счету Садулаева два гола в 46 матчах за команду.

В январе боксер Артур Бетербиев также говорил о поддержке со стороны главы республики.

«Он тратит очень много не только финансов, но и чисто своего времени, энергии», — отмечал спортсмен.