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1 час назад

Тренер «Реала» анонсировал завершение карьеры

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти анонсировал завершение карьеры. Об этом сообщает Il Messaggero.

Тренер «Реала» анонсировал завершение карьеры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

63-летний итальянский специалист заявил, что покинет футбол после работы в мадридском клубе. По мнению Анчелотти, «Реал» — пик его карьеры. Контракт итальянца с клубом рассчитан до 2024 года.

Анчелотти во второй раз возглавил «Реал» летом 2021-го, покинув английский «Эвертон». Вместе с ним мадридский клуб выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В первом пришествии в «Реал» Анчелотти выиграл Кубок Испании, а также Лигу чемпионов. Он также известен по работе в «Ювентусе», «Милане», «Пари Сен-Жермен» и других европейских клубах.

Анчелотти — бывший игрок сборной Италии. Он выступал на позиции полузащитника. На его счету бронзовые медали чемпионата мира и Европы.

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