Футболист «Монако» Александр Головин включен в символическую сборную второго тура французской Лиги 1 по версии издания L'equipe.
Стоит отметить, что россиянин провел на поле 64 минуты в матче против «Ренна», который завершился со счетом 1:1. Головин не смог отметиться результативными действиями.
После двух туров в активе «Монако» четыре очка. В следующем матче монегаскам предстоит помериться силами с «Лансом».
Ранее «Монако» уступил нидерландскому ПСВ в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
В первом матче монегаски сыграли с соперниками вничью — 1:1. В ответной игре, прошедшей во вторник в Эйндховене, соперники снова не смогли выявить победителя в основное время — 2:2.
ПСВ обеспечил себе победу в дополнительных таймах благодаря голу нападающего Люка де Йонга, забитому на 109-й минуте встречи. Итоговый счет — 3:2 в пользу клуба из Нидерландов.