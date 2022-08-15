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48 минут назад

Головин включен в символическую сборную второго тура Лиги 1

Газета.Ruиещё 5

Футболист «Монако» Александр Головин включен в символическую сборную второго тура французской Лиги 1 по версии издания L'equipe.

Головин включен в символическую сборную второго тура французской Лиги 1
Фото: ReutersReuters

Стоит отметить, что россиянин провел на поле 64 минуты в матче против «Ренна», который завершился со счетом 1:1. Головин не смог отметиться результативными действиями.

После двух туров в активе «Монако» четыре очка. В следующем матче монегаскам предстоит помериться силами с «Лансом».

Ранее «Монако» уступил нидерландскому ПСВ в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

В первом матче монегаски сыграли с соперниками вничью — 1:1. В ответной игре, прошедшей во вторник в Эйндховене, соперники снова не смогли выявить победителя в основное время — 2:2.

ПСВ обеспечил себе победу в дополнительных таймах благодаря голу нападающего Люка де Йонга, забитому на 109-й минуте встречи. Итоговый счет — 3:2 в пользу клуба из Нидерландов.

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