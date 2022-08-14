Тренер "Торино" объяснил замену Миранчука после забитого мяча

"Я должен поздравить ребят, потому что это была очень сложная неделя, мы адаптировали игроков и новичков, которые не должны были играть. Миранчук? У него растяжение мышц. Он почувствовал это с самого начала. Ему удалось продержаться 45 минут, но он вышел в старте", - сказал Юрич.