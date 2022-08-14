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42 минуты назад

Тренер "Торино" объяснил замену Миранчука после забитого мяча

Газета.Ruиещё 3

Главный тренер "Торино" Иван Юрич после победного матча первого тура чемпионата Италии против "Монцы" (2:1) рассказал, почему заменил российского полузащитника Алексея Миранчука перед началом второго тайма. Его слова передает DAZN.

Тренер "Торино" объяснил замену Миранчука после забитого мяча
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я должен поздравить ребят, потому что это была очень сложная неделя, мы адаптировали игроков и новичков, которые не должны были играть. Миранчук? У него растяжение мышц. Он почувствовал это с самого начала. Ему удалось продержаться 45 минут, но он вышел в старте", - сказал Юрич.

Миранчук поразил ворота "Монцы" на 43-й минуте первого тайма. Эта игра стала для россиянина дебютной за туринский клуб. Футболист был заменен на экс-игрока ЦСКА Николу Влашича в перерыве матча.

На 65-й минуте преимущество "Торино" удвоил нападающий Антонио Санабрия. "Монце" удалось размочить счет на четвертой добавленной к основному времени матча минуте — гол забил Дани Мота.

"Торино" 11 августа объявил о переходе Миранчука из "Аталанты" на правах аренды до конца сезона-2022/23. Туринцы также получили возможность выкупить трансфер игрока за €12 млн.

Ранее Миранчук прокомментировал свой гол в дебютном матче за "Торино".

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