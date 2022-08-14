Защитник "Динамо" Сазонов назвал всех игроков "Спартака" неприятными

Защитник московского "Динамо" Саба Сазонов в преддверии матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака" ответил на вопрос, кто из игроков красно-белых является самым неприятным. Его слова передает "Чемпионат".

"Кто самый неприятный игрок в "Спартаке"? Команда "Спартак". Грязно себя ведут? Нет, просто неприятный соперник", — сказал Сазонов.

Матч между "Динамо" и "Спартаком" пройдет 20 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. После пяти туров "Динамо" располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе девять очков. "Спартак" занимает третью позицию, набрав 10 баллов.