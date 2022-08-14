Роналду отказался пожать руку тренеру МЮ после матча

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отказался пожать руку главному тренеру команды Эрику тен Хагу после матча второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом в Twitter написал Сэмюэль Лакхерст.

Фото: John Sibley / Reuters John Sibley / Reuters

По информации источника, после окончания встречи футболист пообщался только с помощником главного тренера Стивом Маклареном. Тот посоветовал Роналду подойти к болельщикам МЮ, однако форвард не сделал этого. Отмечается, что он сразу пошел в подтрибунное помещение.

«Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение от «Брентфорда» на выезде во втором туре АПЛ со счетом 0:4. МЮ опустился на последнее место в турнирной таблице АПЛ. В прошлый раз команда занимала последнее место в турнирной таблице по итогам игрового дня в августе 1992 года.