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23 минуты назад

Роналду отказался пожать руку тренеру МЮ после матча

Lenta.ru

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отказался пожать руку главному тренеру команды Эрику тен Хагу после матча второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом в Twitter написал Сэмюэль Лакхерст.

Роналду отказался пожать руку тренеру МЮ после матча
Фото:  John Sibley / Reuters John Sibley / Reuters

По информации источника, после окончания встречи футболист пообщался только с помощником главного тренера Стивом Маклареном. Тот посоветовал Роналду подойти к болельщикам МЮ, однако форвард не сделал этого. Отмечается, что он сразу пошел в подтрибунное помещение.

«Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение от «Брентфорда» на выезде во втором туре АПЛ со счетом 0:4. МЮ опустился на последнее место в турнирной таблице АПЛ. В прошлый раз команда занимала последнее место в турнирной таблице по итогам игрового дня в августе 1992 года.

В июле стало известно, что Роналду выразил готовность покинуть МЮ. СМИ приписывали интерес к нападающему со стороны «Наполи», «Челси», мадридского «Атлетико» и лиссабонского «Спортинга». В испанском и португальском клубах опровергли данную информацию.

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