Роналду объяснил запрет для сына на пользование смартфоном

Футболист Криштиану Роналду признался, что не разрешает своему 11-летнему сыну пользоваться смартфоном. Об этом сообщает портал DerbyDerbyDerby.it
По словам звездного спортсмена, сын постоянно пристает к нему с настоятельными просьбами о гаджете.
«Он все время спрашивает меня, можно ли ему мобильный телефон, а я говорю ему, что надо еще немного подождать», - сказал футболист.
Роналду говорит, что хочет не только дать сыну «самое лучшее», но и чтобы он упорно добивался того, к чему стремится.
«Он должен быть скромным и много работать», - сказал спортсмен.
Футболист признал, что «их поколение на шаг впереди нашего». Но в этом и таится опасность.
«Мы должны уметь использовать новые технологии, но мы не должны быть болезненно одержимы ими. Мы можем использовать гаджеты, но не надо делать это постоянно», - заключил Роналду.
Ранее Роналду опубликовал фото тренировки, подписав: «Упорный труд всегда приносит плоды».