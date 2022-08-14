Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
21 минуту назад

Роналду объяснил запрет для сына на пользование смартфоном

Майк Габриелян

Футболист Криштиану Роналду признался, что не разрешает своему 11-летнему сыну пользоваться смартфоном. Об этом сообщает портал DerbyDerbyDerby.it

Роналду объяснил запрет для сына на пользование смартфоном
Фото: © REUTERS / ALBERTO LINGRIA© REUTERS / ALBERTO LINGRIA

По словам звездного спортсмена, сын постоянно пристает к нему с настоятельными просьбами о гаджете.

«Он все время спрашивает меня, можно ли ему мобильный телефон, а я говорю ему, что надо еще немного подождать», - сказал футболист.

Роналду говорит, что хочет не только дать сыну «самое лучшее», но и чтобы он упорно добивался того, к чему стремится.

«Он должен быть скромным и много работать», - сказал спортсмен.

Футболист признал, что «их поколение на шаг впереди нашего». Но в этом и таится опасность.

«Мы должны уметь использовать новые технологии, но мы не должны быть болезненно одержимы ими. Мы можем использовать гаджеты, но не надо делать это постоянно», - заключил Роналду.

Ранее Роналду опубликовал фото тренировки, подписав: «Упорный труд всегда приносит плоды».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители