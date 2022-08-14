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31 минуту назад

Вратарь сборной России получил травму в Германии

Майк Габриелян

Российский вратарь немецкого футбольного клуба «Байер 04» Андрей Лунев получил травму сухожилия во время матча с «Аугсбургом». Об этом сообщает официальный сайт леверкузенского клуба.

Вратарь сборной России получил травму в Германии
Фото: ТАССТАСС

«Байеру-04» в среднесрочной перспективе придется обходиться без вратаря Андрея Лунева. 30-летний Лунев, заменивший дисквалифицированного вратаря Лукаша Градецки в матче с «Аугсбургом», получил травму сухожилия правого бедра. Ожидается, что время лечения Лунева составит шесть недель», – говорится в сообщении.

Матч с «Аугсбургом» был для россиянина дебютным в стартовавшем чемпионате-2022.

Лунев перешел в «Байер» в прошлом году. В минувшем сезоне он сыграл в двух матчах и пропустил два гола.

Сейчас «Байер» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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