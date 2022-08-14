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41 минуту назад

«Тоттенхэм» ушел от поражения в дерби с «Челси», забив на 96-й минуте

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«Челси» не удержал победу над «Тоттенхэмом» (2:2) в лондонском дерби в рамках 2 го тура Английской Премьер лиги.

«Тоттенхэм» ушел от поражения в дерби с «Челси»
Фото: ReutersReuters

На 19 й минуте счет открыл защитник Калиду Кулибали с передачи другого новичка «Челси» Марка Кукурельи, для обоих это стало первыми результативными действиями в футболке клуба.

В середине второго тайма датчанин Пьерр Хёйбьерг сравнял счет, но на 78 й минуте Рис Джеймс снова вывел «синих» вперед.

На 6 й компенсированной минуте Гарри Кейн принес «Тоттенхэму» ничейный результат.

После двух туров в активе обеих команд по 4 набранных очка.

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