Валерий Карпин хочет отменить Fan ID

«В футбол мы для кого играем? Для болельщиков, которых нет. К кому можно обратиться? Кто может пересмотреть это, отменить? Мы до сих пор не понимаем, для чего это сделано. Никто не понимает», — цитирует Карпина «РБ Спорт».