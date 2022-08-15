Валерий Карпин хочет отменить Fan ID

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин выступил с жесткой критикой Fan ID по итогам матча пятого тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (4:3). Карпин обратил внимание, что на арену в Нижнем Новгороде пришло лишь 5000 болельщиков. Аналогичная ситуация происходит на аренах в Екатеринбурге, Самаре, Ростове и Сочи.
«В футбол мы для кого играем? Для болельщиков, которых нет. К кому можно обратиться? Кто может пересмотреть это, отменить? Мы до сих пор не понимаем, для чего это сделано. Никто не понимает», — цитирует Карпина «РБ Спорт».
Ранее фанатские объединения клубов РПЛ объявили бойкот матчей до полной отмены закона о Fan ID.