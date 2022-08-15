Слух: Френки де Йонгу нашли новый клуб

«Манчестер Юнайтед» пополнится полузащитником «Барселоны» Френки де Йонгом. Об этом сообщает журналист Алекс Крук в Twitter.

Фото: Газета.ру Газета.ру

По информации источника трансфер должен состояться до матча третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ), в котором встретятся «МЮ» и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне нидерландский футболист принял участие в одном матче чемпионата Испании, в котором ему не удалось отметиться результативными действиями. В СМИ появилась информация, что руководство «Барселоны» убеждает Френки де Йонга пойти на значительное сокращение зарплаты или уйти из клуба.

В это летнее трансферное окно «Барселона» купила у мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского. Также состав команды пополнили Франк Кессье, Жюль Кунде, Рафинья Диас и Андреас Кристенсен. Стоит отметить, что клуб не сумел зарегистрировать новичков команды.